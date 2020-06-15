2020-06-15T18:38:53+03:00
Политика

Народная милиция ДНР подавила огневые точки ВСУ, откуда велся обстрел по Ясиноватой и Донецку

Потери боевиков ВСУ составили – один раненный старший солдат
Екатерина Сорока
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Тем временем в ЛНР бойцы НМ сбили украинский беспилотник, с помощью которого корректировали огонь по Лозовому. Фото: Пресс-центр штаба ООСТем временем в ЛНР бойцы НМ сбили украинский беспилотник, с помощью которого корректировали огонь по Лозовому. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Позиции ВСУ, откуда велся обстрел по окрестностям Ясиноватой и Донецка, успешно подавлены ответным огнем со стороны подразделений Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери боевиков составили один раненый — старший солдат А.Д. Агапов, — сказано в сообщении.

Напомним, что вчера силовики Киева четыре раза нарушили фактическое перемирие. Всего было выпущено 15 единиц боеприпасов из запрещенного вооружения. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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