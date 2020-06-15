Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения при обстреле со стороны ВСУ

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:37:28+03:00

Уточняется информация о пострадавших и разрушениях из-за обстрелов со сторону ВСУ в указанных населенных пунктах. Фото: пресс-центр штаба оос

В результате вчерашнего обстрела потери есть с обеих сторон

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Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения при обстреле населенных пунктов Республики со стороны ВСУ. Ему незамедлительно оказали медицинскую помощь. Его состояние расценивают как средней тяжести. Об этом сообщил официальный представительно Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Ответным огнем из незапрещенных видов оружия подразделения Народной милиции подавили огневые точки противника, в результате чего один боевик ВСУ был уничтожен, еще один боевик получил ранение, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ВСУ понесли значительные потери в результате разрыва ствола миномета «Молот». Но огонь при этом не прекратили. Боевики из 24-й бригады продолжили обстрел района Калиновки и Лозового. Ими применялось запрещенное Минском вооружение: минометы, гранатометы, а также сделали один выстрел противотанковой управляемой ракетой.

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ИСТОЧНИК KP.RU