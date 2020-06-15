Бойцы ЛНР сбили украинский беспилотник, с помощью которого корректировался огонь по Лозовому

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:24:04+03:00

С помощью беспилотника ВСУ корректировали огонь по Лозовому. Фото: НМ ДНР

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

Изменить размер текста: A A

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики сбили беспилотник вооруженных формирований Украины, с помощью которого киевские силовики корректировали обстрел Лозового. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

- Боевики 24-й бригады ВСУ предприняли попытку обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Лозовое с использованием БПЛА типа «Фантом» для корректировки огня, - говорит он. - Благодаря слаженным действиям наших расчетов РЭБ и ПВО, входящих в состав единой системы управления «Альбатрос-К», нарушитель воздушного пространства Республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен.

Напомним, что за сутки киевские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Под обстрел попали два населенных пункта Калиновка и Лозовое, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся из противотанкового ракетного комплекса, 120-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов, - рассказали в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным пройдет 16 июня

В прямом эфире Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU