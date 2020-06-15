Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным пройдет 16 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:39:12+03:00

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16 июня в 19.00 на всех телеканалах Республики будет транслироваться прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. В эфире он ответ на вопросы, которые волнуют жителей Республики. Об этом сообщили на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

— Ввиду эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, очерчен круг тем, которые сегодня наиболее волнуют общество: здравоохранение, образование, государственная поддержка бизнеса в неблагоприятных условиях развития, — говорится в сообщении.

Кроме того, можно отправлять собственные вопросы. Их можно прислать в виде текста, аудио или видео. Присылать их можно через официальный сайт Главы ДНР во вкладке «Обратиться».

Следить за ходом прямой линии можно на любом республиканском телеканале, в эфире радио «Республика» и на сайте Главы.

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ИСТОЧНИК KP.RU