За прошедшие сутки ВСУ два раз открыли огонь по населённым пунктам ЛНР

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:45:00+03:00

За предыдущий отчетный период было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ЛНР. Боевики открыли огонь по населенным пунктам Калиновка и Лозовое, применив запрещенное Минском вооружение. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За 14 июня со стороны Вооруженных формирований Украины, зафиксировано два обстрела по следующим направлениям: 6.50 Луганское – Калиновка: миномет 120 миллиметров (16 мин), АГС-17 (58 выстрелов); 19.42 Луганское – Лозовое: ПТУР (1 выстрел), СПГ-9 (6 выстрелов), АГС-17 (29 выстрелов), — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших среди мирного населения, а также разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU