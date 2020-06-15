За прошедшие сутки ВСУ два раз открыли огонь по населённым пунктам ЛНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ЛНР. Боевики открыли огонь по населенным пунктам Калиновка и Лозовое, применив запрещенное Минском вооружение. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— За 14 июня со стороны Вооруженных формирований Украины, зафиксировано два обстрела по следующим направлениям: 6.50 Луганское – Калиновка: миномет 120 миллиметров (16 мин), АГС-17 (58 выстрелов); 19.42 Луганское – Лозовое: ПТУР (1 выстрел), СПГ-9 (6 выстрелов), АГС-17 (29 выстрелов), — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших среди мирного населения, а также разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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