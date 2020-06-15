Фактическое перемирие снова нарушено: Войска Киева за сутки четыре раза открыли огонь по ДНР

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:24:10+03:00

В предыдущий отчетный период количество примененных боеприпасов по территории ДНР составило 79 единиц. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Под обстрелом оказались окрестности Донецка и Ясиноватой

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За прошедшие сутки украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они открыли огонь по окрестностям Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы и населенные пункты: Минеральное, Донецк (поселок шахты «Трудовска»), Александровка, — говорится в сообщении.

В нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, силовики применили в ходе обстрела гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

— Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 15 единиц, — добавили в Представительстве. — РПГ/СПГ – 3 раза (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие -1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период зафиксировано не было.

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Связано это со стабилизацией военной обстановки (подробнее) https://www.donetsk.kp.ru/online/news/3907892/

За прошедшие сутки украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они открыли огонь по окрестностям Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы и населенные пункты: Минеральное, Донецк (поселок шахты «Трудовска»), Александровка, — говорится в сообщении.

В нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, силовики применили в ходе обстрела гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

— Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 15 единиц, — добавили в Представительстве. — РПГ/СПГ – 3 раза (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие -1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период зафиксировано не было.

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Режим полной боевой готовности в ДНР отменен

Связано это со стабилизацией военной обстановки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU