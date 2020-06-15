За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 833 жителей
14 июня результаты тестов на коронавирус в ДНР определить не получилось из-за санитарной обработки лабораторий. Поэтому на утро 15 июня общее число выявленных случаев заражения Covid-19 все также составляет 833 человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
— Всего по состоянию на 10 утра 15 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Донецкой Народной Республики – 833: из них на лечении - 586 пациентов, выписаны – 209 человек, летальных случаев – 38, — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, сегодня под наблюдением в Республике находится 10 425 человек. В этом числе - в условиях стационарных отделений - 293 человека, 10 132 человек – на домашней самоизоляции.
— Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций, — добавили в пресс-службе.
Напомним, в Республике действует ряд мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Среди них - масочный режим в общественном транспорте и зданиях, где расположены объекты торговли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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