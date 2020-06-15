Погода в Луганске на день: 15 июня температура поднимется до 29 градусов

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:23:13+03:00

За последние 130 лет в Луганске на 15 июня самая высокая температура воздуха составляла 36 градусов, а самая низкая – 6 градусов Фото: Алина Ефименко

Синоптики прогнозируют в этот день кратковременный дождь с грозой

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Кратковременный дождь с грозой и сильные порывы ветра – такая погода будет в Луганске на 15 июня. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, утром местами слабый туман; ветер восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 24-29 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 27-29 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 25-27 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 27-29 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU