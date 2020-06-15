Погода в Луганске на день: 15 июня температура поднимется до 29 градусов
Кратковременный дождь с грозой и сильные порывы ветра – такая погода будет в Луганске на 15 июня. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, утром местами слабый туман; ветер восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 24-29 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 27-29 градусов выше нуля.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 25-27 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 27-29 градусов тепла днем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации перед Минском: ВСУ препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ
Для этого украинская армия использует беспилотники (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»