2020-06-15T09:25:16+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 15 июня синоптики прогнозируют дождь с грозой

Также возможно кратковременное шквальное усиление ветра
Екатерина Сорока
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За последний 130 лет 15 июня в Донецке самая высокая температура воздуха достигала 34 градуса, а самая низкая – 7 градусовЗа последний 130 лет 15 июня в Донецке самая высокая температура воздуха достигала 34 градуса, а самая низкая – 7 градусовФото: Алина Ефименко
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Погода в Донецке на 15 июня по прогнозу синоптиков будет безоблачной утром, но уже днем на небе соберутся облака, а к вечеру пойдет дождь. В течение дня будет держаться высокая температура – от 19 до 28 градусов тепла.

Также вечером возможно кратковременное шквальное усиление ветра. Скорость воздушных потоков будет достигать до 12 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 15 июня отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Наши предки могли предсказывать погоду на этот день по солнцу. Если накануне вечером оно сядет в облако, то следующий день будет ненастный или пасмурный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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