2020-06-15T07:55:37+03:00
Общество

В ДНР восстановлена связь Vodafone

Накануне связь украинского оператора исчезла на всей территории ДНР из-за аварии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На прошлой неделе это был второй случай неполадок со связью.На прошлой неделе это был второй случай неполадок со связью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Украинский сотовый оператор Vodafone к вечеру воскресенья, 14 июня, возобновил работу в ДНР.

- В 20:30 связь украинского оператора Vodafone на территории ДНР была восстановлена. Причиной аварии стало повреждение сети оператора на подконтрольной Украине территории, - сообщили в министерстве связи Республики.

Накануне связь Vodafone исчезла на всей территории Республики в связи с аварией. Накануне перебои со связью наблюдались 12 июня.

- У многих пожилые родственники остались на другой стороне Донбасса, которая под Украиной, не у всех есть вайберы и скайп для общения, а потому МТС для нас остается по-прежнему очень важным, - говорит Елена, у которой пожилая мать осталась в Мариуполе.

А мы напоминаем, что границы Республик с Украиной остаются закрытыми. При этом Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе. Будут открыты все пять пунктов пропуска. Свое решение Киев опять не согласовал с ДНР и ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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