Войска ДНР подавили огневую точку противника

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Подразделения армии ДНР подавили огневую точку ВСУ в Донбассе. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

По его словам, украинские боевики вели огонь из минометов, зенитных установок, вооружения БМП по окраинам Донецка.

- Ответным огнем из не запрещенного минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери боевиков составили один раненый, — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР.

При этом сегодня Глава ДНР отменил режим полной боевой готовности, ссылаясь на стабилизацию обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU