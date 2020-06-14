2020-06-14T20:57:19+03:00
Политика

Войска ДНР подавили огневую точку противника

ВСУ вели обстрел окраин Донецка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Подразделения армии ДНР подавили огневую точку ВСУ в Донбассе. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

По его словам, украинские боевики вели огонь из минометов, зенитных установок, вооружения БМП по окраинам Донецка.

- Ответным огнем из не запрещенного минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери боевиков составили один раненый, — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР.

При этом сегодня Глава ДНР отменил режим полной боевой готовности, ссылаясь на стабилизацию обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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