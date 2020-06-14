Войска ДНР подавили огневую точку противника
Подразделения армии ДНР подавили огневую точку ВСУ в Донбассе. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
По его словам, украинские боевики вели огонь из минометов, зенитных установок, вооружения БМП по окраинам Донецка.
- Ответным огнем из не запрещенного минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери боевиков составили один раненый, — сказал Никитин.
Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР.
При этом сегодня Глава ДНР отменил режим полной боевой готовности, ссылаясь на стабилизацию обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU