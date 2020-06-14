2020-06-14T18:11:48+03:00
Политика

Украинского военного укусила крыса и заразила лептоспирозом

Случилось это во время уборки свалки, которую создали сами ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В появлении крыс виноваты сами ВСУшники.В появлении крыс виноваты сами ВСУшники.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Крыса напала на военнослужащего ВСУ и заразила его лептоспирозом, когда тот занимался уборкой свалки пищевых отходов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил".

- Свалка пищевых отходов, в которую боевики 25-й бригады превратили окрестности населенного пункта Пшеничное, стала причиной роста популяции крыс и создала угрозу эпидемии опасных заболеваний, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Осадчий добавил, что "жители поселка, опасаясь за жизни и здоровье своих детей, неоднократно обращались в адрес командования "ООС" и военной прокуратуры с требованием принять меры".

- Командование бригады было вынуждено отреагировать на жалобы населения и отправило рабочую группу из военнослужащих для устранения экологических нарушений. В ходе уборки пищевых отходов старший сержант Шокир подвергся нападению крысы и был экстренно госпитализирован. Проведенный анализ крови пострадавшего выявил его заражение лептоспирозом, – рассказал представитель Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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