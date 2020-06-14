2020-06-14T16:59:39+03:00
Политика

Провокации перед Минском: ВСУ препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ

Для этого украинская армия использует беспилотники
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина старается скрыть факты обстрела Республик.Украина старается скрыть факты обстрела Республик.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Киевские силовики отслеживают передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также блокируют проезд наблюдателей в ряд населенных пунктов в преддверии очередного заседания Контактной группы в Минске.

- По данным нашей разведки, командование 93-й и 30-й бригад осуществляет мониторинг передвижения патрулей ОБСЕ с помощью БПЛА и отдало указания на блокпосты о запрете проезда наблюдателей миссии в районы населенных пунктов Трехизбенка, Крымское, Кряковка и Попасная, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "в преддверии очередного заседания Контактной группы командование "ООС" приказало усилить меры по недопущению вскрытия наблюдателями ОБСЕ фактов нахождения запрещенного вооружения ВСУ в населенных пунктах и у линии боевого соприкосновения".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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