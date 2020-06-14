Мина, нацеленная в мирных жителей, стала последней для украинских боевиков

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:44:16+03:00

Украинские СМИ сообщали о нескольких случаях гибели военнослужащих во время стрельб из минометов "Молот". Фото: штаб "ООС"

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Двое военнослужащих ВСУ погибли в результате разрыва миномета "Молот" при обстреле села Калиновка, еще двое получили ранения в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Боевики 24-й бригады ВСУ с позиций, расположенных в районе населенного пункта Луганское, обстреляли из 120-мм минометов район населенного пункта Калиновка, выпустив 12 мин, – уточнил Осадчий, добавив, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется. - Тринадцатая мина, нацеленная на жителей Калиновки, стала последней в жизни двоих боевиков, погибших в результате разрыва миномета. Еще двое – рядовые Елисько и Добрынский – получили ранения и доставлены в медучреждение с минно-взрывными травмами средней тяжести.

По приказу комбрига (полковника Валерия) Гудзя, тела погибших были экстренно вывезены в неизвестном направлении, и в докладе вышестоящему командованию об их смерти не упоминается.

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ИСТОЧНИК KP.RU