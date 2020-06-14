За сутки по территории ДНР Украина выпустила почти 80 снарядов

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:28:48+03:00

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Украинские военные за сутки выпустили по территории ДНР почти 80 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 3 раза, – информирует сегодня утром представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 79 единиц.

Противник использовал минометы калибром 82-мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Об обстрелах сообщают жители окраин Горловки, Петровского района Донецка и т.д.

Тем не менее, сегодня Глава ДНР Денис Пушилин заявил об отмене полной боевой готовности в ДНР. Правда добавив, что в случае необходимости будут приняты адекватные меры.

Пушилин санкционировал меры по защите Республики в случае возобновления целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU