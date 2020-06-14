2020-06-14T13:00:31+03:00
Политика

Режим полной боевой готовности в ДНР отменен

Связано это со стабилизацией военной обстановки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дом в Саханке на юге Республики.Дом в Саханке на юге Республики.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить уровень боевой готовности подразделений Народной милиции. Текст заявления опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.

- С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой Народной Республики, – сказано в заявлении.

Пушилин также санкционировал меры по защите Республики в случае возобновления целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Глава добавил, что в зависимости от ситуации режим полной боевой готовности вернут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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