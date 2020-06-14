2020-06-14T11:44:51+03:00
Общество

В Донецк после обеда надвигается гроза

МЧС предупредило жителей о шквальном ветре и сильном дожде
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Гроза принесла с собой не только прохладу, но и разрушения. Фото: Евгении КаГроза принесла с собой не только прохладу, но и разрушения. Фото: Евгении Ка
Изменить размер текста:

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в течение дня на территории ДНР.

- Днем 14 июня в Донецкой Народной Республике ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Сохранится до конца дня, - сообщили в МЧС Республики.

Накануне во второй половине дня в Донецке, Макеевке и близлежащих районах прошли сильные дожди с грозой, местами наблюдались атмосферные вихри. В частности, в Макеевке стихией повреждены крыши зданий, повалены деревья.

В нескольких километрах от центра столицы, в соседней Макеевке, прошел самый настоящий ураган. Мощные воздушные потоки срывал крыши домов и рекламные щиты. Такая погода продержится еще несколько дней, подарив горожанам долгожданную прохладу, но нужно быть осторожным в такую грозу и постараться найти надежное укрытие.

Читайте также

«Такого еще не было»: Всего за пару часов Донецк залило дождевыми водами, а в Макеевке пронесся смерч

Об этом сообщают дончане в социальных сетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецк после обеда надвигается гроза
Коронавирус в ДНР: Еще шесть новых случаев заражения
Особый статус Донбасса возможен только при выполнении всех пунктов Минских соглашений
Связь Vodafone прервалась в ДНР из-за аварии
Погода в Луганске на день: 14 июня будет +31 и кратковременный дождь
Погода в Донецке на день: 14 июня дончан ждет дождь после обеда
Британские спецы учат украинских военных в Донбассе, как подавлять протесты населения
В подконтрольном Украине Донбассе осудили на 5 лет двоих организаторов референдума о независимости ДНР
В Мариуполе львица Багира уже выводит на прогулку своего малыша, появившегося на свет две недели назад
«Срывал крыши домов и рекламные щиты!» По Макеевке пронесся мощный смерч
В ДНР подросток на мопеде сбил 9-летнего велосипедиста
Колонну техники на Параде Победы в Луганске возглавят три «тридцатьчетверки»
На востоке ДНР вторые сутки бушует пожар на мусорном полигоне