В Донецк после обеда надвигается гроза
Гроза и шквалистый ветер ожидаются в течение дня на территории ДНР.
- Днем 14 июня в Донецкой Народной Республике ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Сохранится до конца дня, - сообщили в МЧС Республики.
Накануне во второй половине дня в Донецке, Макеевке и близлежащих районах прошли сильные дожди с грозой, местами наблюдались атмосферные вихри. В частности, в Макеевке стихией повреждены крыши зданий, повалены деревья.
В нескольких километрах от центра столицы, в соседней Макеевке, прошел самый настоящий ураган. Мощные воздушные потоки срывал крыши домов и рекламные щиты. Такая погода продержится еще несколько дней, подарив горожанам долгожданную прохладу, но нужно быть осторожным в такую грозу и постараться найти надежное укрытие.
Читайте также
«Такого еще не было»: Всего за пару часов Донецк залило дождевыми водами, а в Макеевке пронесся смерч
Об этом сообщают дончане в социальных сетях (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU