В Донецк после обеда надвигается гроза

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:44:51+03:00

Гроза принесла с собой не только прохладу, но и разрушения. Фото: Евгении Ка

МЧС предупредило жителей о шквальном ветре и сильном дожде

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Гроза и шквалистый ветер ожидаются в течение дня на территории ДНР.

- Днем 14 июня в Донецкой Народной Республике ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Сохранится до конца дня, - сообщили в МЧС Республики.

Накануне во второй половине дня в Донецке, Макеевке и близлежащих районах прошли сильные дожди с грозой, местами наблюдались атмосферные вихри. В частности, в Макеевке стихией повреждены крыши зданий, повалены деревья.

В нескольких километрах от центра столицы, в соседней Макеевке, прошел самый настоящий ураган. Мощные воздушные потоки срывал крыши домов и рекламные щиты. Такая погода продержится еще несколько дней, подарив горожанам долгожданную прохладу, но нужно быть осторожным в такую грозу и постараться найти надежное укрытие.

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Об этом сообщают дончане в социальных сетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU