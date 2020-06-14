2020-06-14T11:19:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: Еще шесть новых случаев заражения

Всего в Республике подтверждено 833 случая заболевания
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Среди заразившихся - пять медработников.Среди заразившихся - пять медработников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Шесть случаев коронавирусной инфекции нового типа диагностировано в ДНР в минувшие сутки.

- В ДНР, согласно проведенным 13 июня исследованиям, выявлено шесть новых случаев COVID-19, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

В пресс-службе добавили, что среди заразившихся пять медиков. Все положительные результаты исследования выявлены у контактных с заболевшими ранее лиц.

Первый случай заражения зарегистрирован в стране 31 марта. С учетом последних данных, в Республике подтверждено 833 случая заболевания: выздоровели 209 человек, умерли 38, на лечении остаются 586 пациентов.

Продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Напоминаем, границы с Украиной в Республиках остаются пока закрытыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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