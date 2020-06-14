Коронавирус в ДНР: Еще шесть новых случаев заражения
Шесть случаев коронавирусной инфекции нового типа диагностировано в ДНР в минувшие сутки.
- В ДНР, согласно проведенным 13 июня исследованиям, выявлено шесть новых случаев COVID-19, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
В пресс-службе добавили, что среди заразившихся пять медиков. Все положительные результаты исследования выявлены у контактных с заболевшими ранее лиц.
Первый случай заражения зарегистрирован в стране 31 марта. С учетом последних данных, в Республике подтверждено 833 случая заболевания: выздоровели 209 человек, умерли 38, на лечении остаются 586 пациентов.
Продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
Напоминаем, границы с Украиной в Республиках остаются пока закрытыми.
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ИСТОЧНИК KP.RU