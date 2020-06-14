2020-06-14T10:01:10+03:00
Политика

Особый статус Донбасса возможен только при выполнении всех пунктов Минских соглашений

Такое мнение высказал в интервью "Комсомолке" социолог Евгений Копатько
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жители прифронтового села Луганское.Жители прифронтового села Луганское.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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На последних переговорах Трехсторонней группы снова поднимался вопрос об особом статусе Донбасса в составе Украины.

Свое мнение высказал по этом у поводу социолог Евгений Копатько.

- Мое отношение к этому резко негативное, - сказал Евгений. - Пока не будет решен хотя бы один пункт Минских соглашений, говорить об этом не приходится. Минск был нужен, чтобы прекратить обстрелы. При этом на линии фронта, я не знаю, почему мы ее называем линией разграничения, продолжаются боевые действия. Это - первое. Сейчас представители Украины сразу хотят перейти к вопросу границы, не выполнив предыдущие условия. Но Минск должен выполняться последовательно. Это - второе.

При этом обстрелы Республики продолжаются, количество жертв в Донбассе растет.

- А значит украинская власть не хотела, не хочет и не будет выполнять Минские соглашения. Этот вопрос не решался Украиной шесть лет, не будет он решаться и на седьмой год, для этого украинской властью создаются всякие предпосылки. А страдает по-прежнему народ Донбасса. И здесь какие-то договоренности просто не уместны, - считает социолог.

Украинские силовики за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов, а также заминировали трассу на участке возле Марьинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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