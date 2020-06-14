Связь Vodafone прервалась в ДНР из-за аварии

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:21:41+03:00

Для многих Vodafone - это единственная связь с родственниками на той стороне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Связь мобильного оператора Vodafone отсутствует с утра на территории Донецкой Народной Республики из-за аварии.

- Утром произошло повреждение на телекоммуникационной сети Vodafone. В настоящее время связь украинского оператора на территории ДНР отсутствует, — сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.

Уточняется, что в причинах «разбираются специалисты оператора».

Ранее кратковременные неполадки в работе Vodafone наблюдались 12 июня.

- У многих пожилые родственники остались на другой стороне Донбасса, которая под Украиной, не у всех есть вайберы и скайп для общения, а потому МТС для нас очень важен, - говорит Елена, у которой пожилая мать осталась в Мариуполе. - Остается надеяться, что связь восстановят. Душа не на месте, еще и границы до сих пор закрыты, поехать к родственникам пока никак невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU