Связь Vodafone прервалась в ДНР из-за аварии
Связь мобильного оператора Vodafone отсутствует с утра на территории Донецкой Народной Республики из-за аварии.
- Утром произошло повреждение на телекоммуникационной сети Vodafone. В настоящее время связь украинского оператора на территории ДНР отсутствует, — сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.
Уточняется, что в причинах «разбираются специалисты оператора».
Ранее кратковременные неполадки в работе Vodafone наблюдались 12 июня.
- У многих пожилые родственники остались на другой стороне Донбасса, которая под Украиной, не у всех есть вайберы и скайп для общения, а потому МТС для нас очень важен, - говорит Елена, у которой пожилая мать осталась в Мариуполе. - Остается надеяться, что связь восстановят. Душа не на месте, еще и границы до сих пор закрыты, поехать к родственникам пока никак невозможно.
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ИСТОЧНИК KP.RU