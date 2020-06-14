2020-06-14T08:53:52+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 14 июня будет +31 и кратковременный дождь

Ожидаются переменная облачность и порывы ветра
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Летняя жара немного сбавила обороты. Фото: Евгении КаЛетняя жара немного сбавила обороты. Фото: Евгении Ка
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Температура воздуха в ЛНР 14 июня будет до 31 градуса тепла днем.

- С 21.00 13 июня до 21.00 14 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами слабый туман; ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 27-29 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 28-30 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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