Погода в Луганске на день: 14 июня будет +31 и кратковременный дождь
Температура воздуха в ЛНР 14 июня будет до 31 градуса тепла днем.
- С 21.00 13 июня до 21.00 14 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами слабый туман; ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус, - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 29-31 градус тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 27-29 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 28-30 градусов тепла днем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День России в Луганске: праздник отметили автопробегом
В праздничной колонне проехали больше ста автомобилистов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU