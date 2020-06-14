Погода в Донецке на день: 14 июня дончан ждет дождь после обеда

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:42:58+03:00

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Знойный июнь решил дать дончанам небольшую передышку после +35 в тени. Вчерашняя гроза немного снизила температуру и принесла дончанам долгожданную прохладу.

Воскресенье, 14 июня, с утра будет ясным. Вечером ожидается мелкий дождь. Температура воздуха +28 днем, ночью +15. Высокая влажность, атмосферное давление 737 мм рт ст.

В этот день почитается память мучеников Иустина Философа и Харитона. В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка - предполагается теплая погода без холодного утра. Утро этого дня имело для крестьян большое значение - по нему определяли урожай: красное утро на Устина - красный налив ржи; дождь, пасмурно - урожай на лен и коноплю.

Также дождливыми обещают быть ближайшие два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU