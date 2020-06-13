2020-06-13T22:10:05+03:00
Политика

Британские спецы учат украинских военных в Донбассе, как подавлять протесты населения

В зону проведения операции объединенных сил приехали представители британской частной военной компании
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинских спецназовцев теперь «натаскивают» на подавление протестов мирных жителей. Фото: ГШ ВСУУкраинских спецназовцев теперь «натаскивают» на подавление протестов мирных жителей. Фото: ГШ ВСУ
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В зону проведения операции объединенных сил (ООС) приехали представители британской частной военной компании (ЧВК) «Эринис». Их цель – научить украинских военных подавлению протестов населения. Хотя британских спецов сейчас явно не хватает у них на родине, где вслед за США вспыхнули волнения на расовой почве.

- 10 июня в зону ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» прибыла группа британской ЧВК «Эринис», в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что в задачу группы входит обучение и координация действий бойцов сил специальных операций (ССО) по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности населения. А также при необходимости вывоз «отдельных лиц» с территорий, охваченных беспорядками.

Пока не ясно, почему именно в Донбассе учат этим премудростям украинских спецназовцев. Может, рассчитывают на будущие действия на территории ДНР и ЛНР.

Кстати, ранее представители британской ЧВК выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане, Боснии, Герцеговине и Косово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Британские спецы учат украинских военных в Донбассе, как подавлять протесты населения
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