2020-06-13T20:52:47+03:00
Политика

В подконтрольном Украине Донбассе осудили на 5 лет двоих организаторов референдума о независимости ДНР

Женщина и мужчина руководили участковой избирательной комиссией в Щурово
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Донецкий апелляционный суд теперь заседает в Мариуполе и Бахмуте (до переименования – Артемовск). Фото: facebook.com/dna.court.gov.uaДонецкий апелляционный суд теперь заседает в Мариуполе и Бахмуте (до переименования – Артемовск). Фото: facebook.com/dna.court.gov.ua
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Двоих жителей курортного села Щурово Краснолиманского района осудили на 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Такое решение принял Донецкий апелляционный суд, действующий на подконтрольной Киеву территории.

- Суд установил, что 11 мая 2014 года женщина и мужчина, занимая должности председателя и заместителя председателя участковой избирательной комиссии, организовали проведение референдума по определению самостоятельности ДНР в помещении одного из кафе села Щурово. В феврале 2020 года Краснолиманским городским судом эти граждане были приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура обжаловала решение Краснолиманского суда. И вот новый вердикт – 5 лет лишения свободы без всякого условного срока.

На Украине продолжают планомерно расправляться с участниками референдума 2014 года. Это происходит на фоне отказа команды Зеленского от принятия закона об амнистии. Только в мае в подконтрольной Киеву Донецкой области за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины к уголовной ответственности привлечены 14 человек, из них 2 депутата. А за участие в организации и проведении референдума приговорены 6 человек, обвинительные акты в отношении 5 жителей направлены в суд и еще трем гражданам сообщено о подозрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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