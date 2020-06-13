В Мариуполе львица Багира уже выводит на прогулку своего малыша, появившегося на свет две недели назад

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:46:08+03:00

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В Мариуполе в «Парке дикой природы» весной и в начале лета родились малыши. Об этом рассказал директор зоопарка Савелий Вашура на страничке парка в Фейсбук.

Зоопарк пополнился медвежонком, тремя крошками-енотами и другими зверями. Совсем недавно на свет здесь появился львенок, которого мать охотно выводит на прогулку, хотя малыш едва стоит на лапках.

- Родился львенок 1 июня, имя еще не дали – слишком мал. Обычно львица не выносит котенка на свет так рано, но кто их, зверей, поймет! Может, перед «мужем» похвастаться решила. Гуляют на солнышке, играют, – говорит Вашура.

Родители новорожденного львенка – Багира из Новомосковска и Барон из Гениченска, – стали родителями не впервые. Сейчас в зоопарке насчитывается 9 львов. Когда львенок подрастет, он может отправиться жить в другой зоопарк, если владельцы предложат равноценный обмен.

«Парк дикой природы» в Мариуполе считается одним из самых крупных в регионе зоопарков.

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ИСТОЧНИК KP.RU