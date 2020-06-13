«Срывал крыши домов и рекламные щиты!» По Макеевке пронесся мощный смерч
Сегодня днем, 13 июня, в Макеевке бушевал ураган. Больше всего досталось микрорайону «Зеленый» на востоке города. Там пронесся мощный смерч. По свидетельству очевидцев, даже деревья улетали, как игрушечные.
- Вихрь срывал крыши домов, балконные рамы и рекламные щиты, - поделился макеевчанин Андрей.
- На «Зеленом» не везде был. Возле 46-го дома просто ветер был. Даже дождя не было, - отметил Сергей Сопин.
- Смерч видели возле рынка на Мирном, 8, - рассказала Лилия Привалова.
По микрорайону «Зеленый» пронесся смерч. Фото: instagram.com/v_makeevke
Тем временем, жители Центрально-Городского района Макеевки рассказали о сильном дожде с градом.
Власти города пока определяются, сколько бед натворила непогода.
Но основной удар водно-градной стихии пришелся на Донецк. Автодороги в считанные минуты превратились в небольшие горные реки.
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ИСТОЧНИК KP.RU