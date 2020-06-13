«Срывал крыши домов и рекламные щиты!» По Макеевке пронесся мощный смерч

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:45:03+03:00

Больше всего досталось микрорайону «Зеленый» на востоке города

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Сегодня днем, 13 июня, в Макеевке бушевал ураган. Больше всего досталось микрорайону «Зеленый» на востоке города. Там пронесся мощный смерч. По свидетельству очевидцев, даже деревья улетали, как игрушечные.

- Вихрь срывал крыши домов, балконные рамы и рекламные щиты, - поделился макеевчанин Андрей.

- На «Зеленом» не везде был. Возле 46-го дома просто ветер был. Даже дождя не было, - отметил Сергей Сопин.

- Смерч видели возле рынка на Мирном, 8, - рассказала Лилия Привалова.

По микрорайону «Зеленый» пронесся смерч. Фото: instagram.com/v_makeevke

Тем временем, жители Центрально-Городского района Макеевки рассказали о сильном дожде с градом.

Власти города пока определяются, сколько бед натворила непогода.

Но основной удар водно-градной стихии пришелся на Донецк. Автодороги в считанные минуты превратились в небольшие горные реки.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/784765" frameborder="0"></iframe> Ураган в Макеевке. Видео: инстаграм chs_donetsk.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU