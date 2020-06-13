2020-06-13T17:28:24+03:00
Политика

В ДНР подросток на мопеде сбил 9-летнего велосипедиста

15-летний водитель из Шахтерска уехал с места происшествия
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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15-летний подросток не имел права садиться за руль этого мопеда. Фото МВД ДНР15-летний подросток не имел права садиться за руль этого мопеда. Фото МВД ДНР
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних жителей произошло на территории микрорайона Журавлевка в Шахтерске.

- 15-летний подросток, управляя мопедом «GEON», не справился с управлением и совершил наезд на ребенка-велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате 9-летний велосипедист получил травмы. Водитель мопеда уехал с места ДТП, - рассказала в пресс-службе МВД ДНР.

Жители микрорайона, ставшие очевидцами происшествия, сообщили прибывшим сотрудникам ГАИ, кто управлял мопедом. Понадобились считанные минуты, чтобы найти горе-водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что к управлению мототранспортом категории «А1», «А» допускаются лица, достигшие 16-ти лет при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных и жилых зон. Детям в возрасте до 14 лет запрещается выезд на дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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