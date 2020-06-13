2020-06-13T16:20:44+03:00
Политика

Колонну техники на Параде Победы в Луганске возглавят три «тридцатьчетверки»

24 июня в механизированной колонне пройдут 120 машин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Легендарные «тридцатьчетверки» будут идти в голове механизированной колонны. Фото: lug-info.comЛегендарные «тридцатьчетверки» будут идти в голове механизированной колонны. Фото: lug-info.com
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24 июня на Театральной площади Луганска пройдет Парад Победы в Великой Отечественной войне. Механизированная колонна будет насчитывать почти 120 единиц техники.

- На параде примут участие более 100 единиц современной техники и 16 единиц исторической техники, - сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Бураков, который отвечает за подготовку техники к параду.

Он отметил, что историческая техника подготовлена буквально с нуля. Машины времен Великой Отечественной войны будут возглавлять механизированную колонну. Зрители увидят три танка Т-34, три БМ-13 «Катюша», два грузовых автомобиля ЗИС-5 и другие военные раритеты.

Сейчас более двух тысяч военнослужащих ЛНР принимают участие в репетициях Парада Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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