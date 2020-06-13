На востоке ДНР вторые сутки бушует пожар на мусорном полигоне
Масштабный пожар бушует на полигоне твердых бытовых отходов в городе Снежное на востоке ДНР, спасатели борются с огнем вторые сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
- Возгорание возникло 11 июня на полигоне площадью четыре гектара в районе шахты № 70. Огонь охватил территорию в 400 метров по фронту, а также имелись отдельные локальные очаги внутри самого полигона. К 7 часам утра сегодняшнего дня площадь пожара сокращена на четверть, - отметили в МЧС.
В тушении задействованы пять спецмашин, руководство пожарно-спасательного отряда Снежного, 17 спасателей МЧС и специалистов ЖКХ. Процесс координирует городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU