2020-06-13T15:33:52+03:00
Политика

На востоке ДНР вторые сутки бушует пожар на мусорном полигоне

Фронт огня на окраине Снежного превышает 400 метров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Распространению огня способствовала жаркая погода и сильный ветер. Фото: МЧС ЛНРРаспространению огня способствовала жаркая погода и сильный ветер. Фото: МЧС ЛНР
Изменить размер текста:

Масштабный пожар бушует на полигоне твердых бытовых отходов в городе Снежное на востоке ДНР, спасатели борются с огнем вторые сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Возгорание возникло 11 июня на полигоне площадью четыре гектара в районе шахты № 70. Огонь охватил территорию в 400 метров по фронту, а также имелись отдельные локальные очаги внутри самого полигона. К 7 часам утра сегодняшнего дня площадь пожара сокращена на четверть, - отметили в МЧС.

В тушении задействованы пять спецмашин, руководство пожарно-спасательного отряда Снежного, 17 спасателей МЧС и специалистов ЖКХ. Процесс координирует городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина решила в одностороннем порядке возобновить с 15 июня работу всех КПВВ в Донбассе

Киевские власти продолжают политику провокаций на линии соприкосновения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Колонну техники на Параде Победы в Луганске возглавят три «тридцатьчетверки»
На востоке ДНР вторые сутки бушует пожар на мусорном полигоне
В ЛНР гадюка забралась в многоэтажку по газовой трубе
На КПВВ «Станица Луганская» стали пропускать абитуриентов из ЛНР, которые едут сдавать экзамены на Украине
В июне в водоемах ДНР утонули 6 человек, среди них двое детей
Коронавирус в ДНР: В Республике еще трое жителей умерли от COVID-19
В День России украинская армия шесть раз обстреляла города и поселки ДНР
Погода в Луганске на день: 13 июня без осадков и до 35 градусов тепла
На украинском пункте пропуска в Донбассе умер 59-летний мужчина
Погода в Донецке на день: 13 июня будет облачно и жарко - до +32 градусов
В Донецком ботаническом саду зацвело тюльпановое дерево
Фонд Сороса вербует украинских боевиков для участия в акциях протеста в США и Европе
В ДНР не зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом нового типа
В ДНР за неделю родилось 173 малыша
Депутат Госдумы РФ поздравил жителей Донбасса с Днем России
В Донецке высадили больше 34 тысяч кустов роз за пять лет
В ЛНР задержали фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей
Бидёвка: Донбасс был и остается частью Русского мира
В Донбассе националисты вербуют молодежь для разжигания беспорядков
Украинская армия вывозит тротил для продажи болгарскому военному заводу
Небоевые потери ВСУ за неделю: девять погибших и двадцать три раненых
Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 22 жителей