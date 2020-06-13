2020-06-13T14:22:12+03:00
Политика

В ЛНР гадюка забралась в многоэтажку по газовой трубе

Жительница Первомайска вовремя вызвала сотрудников МЧС
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Спасатели зажали незваную гостью дверью. Фото МЧС ЛНРСпасатели зажали незваную гостью дверью. Фото МЧС ЛНР
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В Первомайске сотрудники МЧС обезвредили ядовитую змею, которая ползла по газовой трубе, ведущей в подъезд многоквартирного дома.

- В службу 101 Первомайска позвонила встревоженная жительница многоквартирного дома и сообщила о том, что по газовой трубе, ведущей в подъезд, ползет змея. На улицу Островского выехал дежурный караул пожарно-спасательной части. На месте выяснили, что гадюка почти проникла в дом и находится на подъездной двери. Спасатели зажали незваную гостью дверью, и, обезвредив, вывезли в безопасное место, - рассказали подробности в пресс-центре МЧС ЛНР.

В спасательном ведомстве напомнили, что наиболее вероятна встреча со змеей в утренние и вечерние часы. Если вы заметили змею, не пытайтесь ее поймать, преследовать или убить. Старайтесь шуметь, и тогда змея сама уползет.

Если укуса все же не удалось избежать, то отсосать яд из ранки. При этом необходимо быстро сплевывать содержимое и прополаскивать ротовую полость. Затем ранку промывают 1% раствором перманганата калия и накладывают холодный компресс. Наложение жгута и проведение разрезов кожи в месте укуса категорически противопоказано! Затем больного обязательно транспортируют в лечебное учреждение для оказания специализированной помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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