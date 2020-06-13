На КПВВ «Станица Луганская» стали пропускать абитуриентов из ЛНР, которые едут сдавать экзамены на Украине
Сегодня, 13 июня, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» с 7 часов утра начат пропуск жителей через линию разграничения. Со стороны ЛНР границу пересекают десятки абитуриентов, которые направляются на Украину для сдачи ВНО. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).
Границу открыли по распоряжению командующего операцией объединенных сил (ООС). Пропуск людей на Украину будет осуществляться до 13 часов. А с 13 до 17 часов – тех, кто следует в обратном направлении.
Не исключено, что на частичное открытие гуманитарного коридора повлияла смерть 12 июня на КПВВ «Марьинка» 59-летнего жителя Петровского района Донецка. Трагедии предшествовало провокационное открытие Украиной 10 июня двух пунктов пропуска «Марьинка» и «Станица Луганская» сроком на 3 часа в день. Сделано это было в одностороннем порядке, без согласования с ДНР и ЛНР. В итоге люди, которые приехали на линию разграничения, оказались обманутыми в своих ожиданиях.
Молодые люди и сопровождающие их родители сдают тесты на коронавирус. Фото: ГПСУ
В Станице Луганской абитуриенты и сопровождающие их родители из ЛНР сдают тесты на коронавирус. Им не надо будет на территории Украины уходить на обязательную двухнедельную самоизоляцию. В отличие от других жителей из республик Донбасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU