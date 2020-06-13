В водоемах ДНР утонули 6 человек, среди них двое детей
С приходом жары на территории ДНР увеличилось число гибели людей на водоемах. По данным пресс-службы МЧС ДНР, в Республике уже утонули 6 человек, из них двое детей. Сотрудники МЧС спасли троих жителей. В ДНР объявлен месячник безопасности на водных объектах.
Последняя трагедия случилась 12 июня на ставке №5 в поселке Красная Звезда Горняцкого района Макеевки. Там сотрудники группы водолазных работ Республиканского спасательного центра (РСЦ) при помощи специального снаряжения извлекли на берег и передали сотрудникам полиции тело мужчины 1957 года рождения.
А днем ранее, 11 июня, тоже утонул мужчина – на этот раз в Донецком водохранилище по улице Старобешевская.
В этот же день в Торезе, возле улицы Совхозная, в пруду-отстойнике утонул подросток. Спасатели группы водолазно-спасательных работ РСЦ обследовали дно водоема, извлекли на берег тело 17-летнего парня.
В этом же городе 10 июня в пруду-отстойнике №2 утонул 12-летний ребенок. Его тело извлек из воды местный житель.
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ИСТОЧНИК KP.RU