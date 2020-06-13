Коронавирус в ДНР: В Республике еще трое жителей умерли от COVID-19

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:34:07+03:00

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Всего на 13 июня медики зарегистрировали 827 случаев коронавируса в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Согласно проведенным исследованиям 12 июня, выявлено 30 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – мужчина в возрасте 71 лет и женщины в возрасте 67 и 65 лет. По результатам двух отрицательных тестов выписан 1 человек.

Всего по состоянию на 10:00 13 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 827. Сейчас 580 пациентов находятся на лечении. Всего выписано 209 человек. 38 жителей умерли от опасной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU