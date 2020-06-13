2020-06-13T10:13:41+03:00
Политика

В День России украинская армия шесть раз обстреляла города и поселки ДНР

По территории Республики в минувшие сутки ВСУ выпустили 44 мины и гранаты
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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12 июня в День России украинские вояки выпустили 31 мину по жителям ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС12 июня в День России украинские вояки выпустили 31 мину по жителям ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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В минувшие сутки 12 июня ВСУ вдвое нарастили интенсивность обстрелов городов и поселков ДНР, выпустив 44 мины и гранаты. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), отметив, что 11 июня количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 24 единицы.

- Общее количество нарушений составило шесть раз, – говорится в сообщении. – Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Под огнем оказались районы донецких поселков Александровка и шахты «Трудовская». На горловском направлении обстреливался район поселка Озеряновка, на мариупольском направлении - окраины сел Безыменное, Саханка и Набережное.

Лишь по счастливой случайности никто из жителей не пострадал. Не зафиксировано разрушений жилья и гражданской инфраструктуры.

А сегодня рано утром под интенсивным огнем оказались окрестности бывшего донецкого аэропорта и поселка Александровка. Было выпущено 5 мин калибром 82 мм, произведено 40 выстрелов из зенитных установок и 30 выстрелов из вооружения БМП-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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