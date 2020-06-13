Погода в Луганске на день: 13 июня без осадков и до 35 градусов тепла
13 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 30-35 градусов выше нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 33-35 градусов выше нуля.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске также ожидается 33-35 градусов жары.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 32-34 градусов тепла.
Время восхода солнца в столице ЛНР 13 июня – 03.41, время захода – 21.05. Продолжительность светового дня составит 17 часов 24 минуты.
14 июня при прохождении атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем усиление восточного ветра до 15-20 м/с; температурный фон понизится на 4-6 градусов. 15 июня ночью местами пройдет слабый кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура существенно не изменится.
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ИСТОЧНИК KP.RU