2020-06-13T09:14:54+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 13 июня без осадков и до 35 градусов тепла

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске будет жарко и ветреноВ Луганске будет жарко и ветреноФото: Юрий СОБОЛЕВ
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13 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 30-35 градусов выше нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 33-35 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске также ожидается 33-35 градусов жары.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 32-34 градусов тепла.

Время восхода солнца в столице ЛНР 13 июня – 03.41, время захода – 21.05. Продолжительность светового дня составит 17 часов 24 минуты.

14 июня при прохождении атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем усиление восточного ветра до 15-20 м/с; температурный фон понизится на 4-6 градусов. 15 июня ночью местами пройдет слабый кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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