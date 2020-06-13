2020-06-13T08:41:35+03:00
Политика

На украинском пункте пропуска в Донбассе умер 59-летний мужчина

Это случилось в ночь на 12 июня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Умерший мужчина был среди людей, которые томились в ожидании на КПВВ «Марьинка». Фото: БФ «Право на защиту»Умерший мужчина был среди людей, которые томились в ожидании на КПВВ «Марьинка». Фото: БФ «Право на защиту»
Изменить размер текста:

В ночь с 11 на 12 июня на украинском КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Петровского района Донецка. Он ждал открытия линии разграничения, чтобы вернуться домой. Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Трагедии предшествовало открытие Украиной 10 июня в одностороннем порядке двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Станица Луганская» сроком на 3 часа в день. Сделано это было без согласования с ДНР и ЛНР. В итоге люди, которые приехали на линию разграничения, оказались обманутыми в своих ожиданиях.

- Это никак не забота о гражданах! Открытие украинской стороной в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта в ограниченном времени, на самом солнцепеке, является провокацией, - прокомментировала действия Киева министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Об умершем мужчине рассказали мониторы БФ «Право на захист», которые оказывают помощь людям в местах пересечения границы. Житель Донецка еще до карантина приехал на подконтрольную Украине территорию оформить документы по пенсии. Попал в больницу – и не смог вернуться. На КПВВ в Марьинке дончанин прибыл 10 июня. В тот же день ему стало плохо – «скорая» забрала мужчину в Селидово, там была оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако оставаться в больнице он не захотел, и вернулся на КПВВ. Ночью ему стало опять плохо, и мужчина скончался.

Тем временем, правительство Украины объявило о полном открытии всех КПВВ в Донбассе с 15 июня. И снова – без договоренности с республиками. Поэтому людям стоит поберечься и не ехать на линию разграничения до окончательного прояснения ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого Украина пропустит в первую очередь после открытия КПВВ в Донбассе

Первый этап пропуска жителей в «адаптивном» режиме может начаться уже в середине июня (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На украинском пункте пропуска в Донбассе умер 59-летний мужчина
Погода в Донецке на день: 13 июня будет облачно и жарко - до +32 градусов
В Донецком ботаническом саду зацвело тюльпановое дерево
Фонд Сороса вербует украинских боевиков для участия в акциях протеста в США и Европе
В ДНР не зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом нового типа
В ДНР за неделю родилось 173 малыша
Депутат Госдумы РФ поздравил жителей Донбасса с Днем России
В Донецке высадили больше 34 тысяч кустов роз за пять лет
В ЛНР задержали фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей
Бидёвка: Донбасс был и остается частью Русского мира
В Донбассе националисты вербуют молодежь для разжигания беспорядков
Украинская армия вывозит тротил для продажи болгарскому военному заводу
Небоевые потери ВСУ за неделю: девять погибших и двадцать три раненых
Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 22 жителей