На украинском пункте пропуска в Донбассе умер 59-летний мужчина

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:41:35+03:00

Умерший мужчина был среди людей, которые томились в ожидании на КПВВ «Марьинка». Фото: БФ «Право на защиту»

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В ночь с 11 на 12 июня на украинском КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Петровского района Донецка. Он ждал открытия линии разграничения, чтобы вернуться домой. Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Трагедии предшествовало открытие Украиной 10 июня в одностороннем порядке двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Станица Луганская» сроком на 3 часа в день. Сделано это было без согласования с ДНР и ЛНР. В итоге люди, которые приехали на линию разграничения, оказались обманутыми в своих ожиданиях.

- Это никак не забота о гражданах! Открытие украинской стороной в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта в ограниченном времени, на самом солнцепеке, является провокацией, - прокомментировала действия Киева министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Об умершем мужчине рассказали мониторы БФ «Право на захист», которые оказывают помощь людям в местах пересечения границы. Житель Донецка еще до карантина приехал на подконтрольную Украине территорию оформить документы по пенсии. Попал в больницу – и не смог вернуться. На КПВВ в Марьинке дончанин прибыл 10 июня. В тот же день ему стало плохо – «скорая» забрала мужчину в Селидово, там была оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако оставаться в больнице он не захотел, и вернулся на КПВВ. Ночью ему стало опять плохо, и мужчина скончался.

Тем временем, правительство Украины объявило о полном открытии всех КПВВ в Донбассе с 15 июня. И снова – без договоренности с республиками. Поэтому людям стоит поберечься и не ехать на линию разграничения до окончательного прояснения ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU