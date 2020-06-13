Погода в Донецке на день: 13 июня будет облачно и жарко - до +32 градусов

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:08:40+03:00

В Донецке будет дуть восточный ветер со скоростью до 6 метров в секунду

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13 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди.

Утром и вечером температура воздуха будет находиться на отметках от +21 до +28 градусов, днем синоптики прогнозируют 30 — 32 градуса выше нуля.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в восточном и юго-восточном направлениях со скоростью от 2 до 6 м/с. Местами порывы до 11 м/с.

13 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует — хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу — чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.

14 и 15 июня незначительно похолодает. Местами пройдут грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU