В Донецком ботаническом саду зацвело тюльпановое дерево

12 Июнь 2020 2020-06-12T23:09:02+03:00

Родина этого дерева считается Северная Америка. Но и в Донецке оно радует посетителей ботанического сада своим цветением

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В Донецком ботаническом саду распустились цветы редкого тюльпанового дерева, которое также называют «желтый тополь». Об этом сообщили сотрудники учреждения в социальных сетях.

— Как мы и обещали, рассказываем об удивительных "обитателях" коллекции редких древесных растений в пору их цветения, — говорится в сообщении. — Дерево отличается листьями оригинальной формы, напоминающими лиру, и тюльпановидными зеленовато-желтыми, с оранжевой серединой лепестка, крупными цветками.

Родиной этого дерева считается Северная Америка. На родине оно достигает до 50 – 60 метров в высоту и 3 метров в диаметре. Тем не менее, дерево хорошо себя чувствует и в Донецке. Оно каждый год радует посетителей ботанического сада своим цветением.

— Это свето- и теплолюбивая порода, требовательная к почвенным условиям, в связи с чем использование в озеленении очень ограничено. Но в ботаническом саду прекрасно чувствует себя под открытым небом и каждый год радует цветением. Где же еще можно увидеть тюльпаны на дереве? — добавили в сообщении.

Полюбоваться цветением тюльпанового дерева справа от центральной аллеи, за участком «Дно морское». Совет от сотрудников ботанического сада: рассматривать дерево нужно чуть сбоку, тогда цветы будет видно лучше.

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ИСТОЧНИК KP.RU