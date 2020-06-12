12 Июнь 2020 2020-06-12T22:25:39+03:00

Фонд Сороса вербует украинских боевиков для участия в акциях протеста в США и Европе. Фото: ТК «Звезда»

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Представители финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом фонда «Возрождение» под видом волонтеров вербуют украинских военных для дестабилизации обстановки в США и Европе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В зоне проведения операции объединенных сил под видом волонтеров ведут работу представители фонда «Возрождение», которые вербуют граждан из числа военнослужащих ВСУ для их дальнейшей переброски в США и страны Европы с целью поддержания стихийных акций протеста и дестабилизации обстановки, - рассказал Яков Осадчий.

Подготовка групп завербованных военнослужащих должна будет проводиться на одном из полигонов западной Украины под руководством бывших и действующих офицеров десантно-штурмовых войск, имеющих боевой опыт.

Представитель Народной милиции отметил, что эта ситуация является результатом дружбы Порошенко с Соросом, который в значительной степени заинтересован в смещении действующего президента США Дональда Трампа.

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ИСТОЧНИК KP.RU