Фонд Сороса вербует украинских боевиков для участия в акциях протеста в США и Европе
Представители финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом фонда «Возрождение» под видом волонтеров вербуют украинских военных для дестабилизации обстановки в США и Европе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- В зоне проведения операции объединенных сил под видом волонтеров ведут работу представители фонда «Возрождение», которые вербуют граждан из числа военнослужащих ВСУ для их дальнейшей переброски в США и страны Европы с целью поддержания стихийных акций протеста и дестабилизации обстановки, - рассказал Яков Осадчий.
Подготовка групп завербованных военнослужащих должна будет проводиться на одном из полигонов западной Украины под руководством бывших и действующих офицеров десантно-штурмовых войск, имеющих боевой опыт.
Представитель Народной милиции отметил, что эта ситуация является результатом дружбы Порошенко с Соросом, который в значительной степени заинтересован в смещении действующего президента США Дональда Трампа.
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