В ДНР не зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом нового типа

12 Июнь 2020 2020-06-12T22:06:36+03:00

Первый случай заражения коронавирусной инфекции в стране был выявлен 31 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, в ДНР от коронавируса вылечились 208 человек

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По последним данным от коронавируса нового типа в ДНР вылечились 208 человек. Среди них повторных случаев заражения COVID-19 выявлено не было. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

— Повторные случаи COVID-19 у одного и того же пациента на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не зарегистрированы, — говорится в сообщении.

Добавим, что по официальным данным на 12 июня в ДНР всего было подтверждено 797 случаев заражения COVID-19. На лечении остаются 554 пациентов, летальных случаев – 35. Новые случаи выявляют у людей, которые ранее контактировали с инфицированными.

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ИСТОЧНИК KP.RU