В ДНР не зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом нового типа
По последним данным от коронавируса нового типа в ДНР вылечились 208 человек. Среди них повторных случаев заражения COVID-19 выявлено не было. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.
— Повторные случаи COVID-19 у одного и того же пациента на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не зарегистрированы, — говорится в сообщении.
Добавим, что по официальным данным на 12 июня в ДНР всего было подтверждено 797 случаев заражения COVID-19. На лечении остаются 554 пациентов, летальных случаев – 35. Новые случаи выявляют у людей, которые ранее контактировали с инфицированными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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