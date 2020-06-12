В ДНР за неделю родилось 173 малыша

12 Июнь 2020 2020-06-12T21:28:15+03:00

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В Донецкой Народной Республике за неделю родилось 173 малыша. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- С 1 по 8 июня 2020 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 90 мальчиков и 83 девочки. В одной семьей появилась двойня: мальчик и девочка, - рассказали в Минздраве.

Напомним, что в предыдущую неделю в ДНР родилось 148 малышей: 81 мальчик и 67 девочек. В одной семьей появилась двойня: два мальчика.

- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! – пожелали в Министерстве здравоохранения.

В Республике эпидемия коронавируса носит спокойный характер. По прогнозам, летом она пойдет на спад. С 15 июня будут открыты КПВВ с Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU