Депутат Госдумы РФ поздравил жителей Донбасса с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T21:11:46+03:00

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Депутат Государственной Думы, координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко записал для жителей Донбасса поздравительное видео с Днем России. Об этом сообщили в Общественной палате ЛНР.

— Дорогие жители Донбасса! Прежде всего, хочу поздравить вас с Днем России. Это праздник для всех русских людей – по паспорту и по духу. Нас объединяют общие традиции, история и, конечно же, будущее, — начал политик в своем видео.

Козенко вспомнил самые знаковые события, которые объединяют Донбасс с Россией. А также подчеркнул, что несмотря на блокаду со стороны Украины, «русский дух жителей Луганщины и Донетчины необычайно силен».

— Сегодня регионы России продолжают укреплять экономическое, социальное и политическое сотрудничество с муниципалитетами Народных Республик, оказывая побратимскую поддержку. Укрепляется связь парламентов субъектов России и Народных Советов братских Республик. Республики в своей законодательной деятельности руководствуются, прежде всего, законодательством России и активно интегрируются в российское правовое пространство, — добавил Козенко. — Русский язык является государственным наряду с тем, что в России признаются документы, выданные в Республиках, ведется системная работа по переходу целых отраслей на российские рельсы, например, в сфере образования, медицины, промышленности, финансов и правосудия.

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ИСТОЧНИК KP.RU