В Донецке высадили больше 34 тысяч кустов за пять лет
Больше 34 тысяч кустов донбасских роз высадили в Донецке за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- Сейчас в столице Республики произрастает больше одного миллиона роз двадцати сортов. Только с 2016 года высажено свыше 34 тысяч кустов роз, выращенных коммунальным предприятием «Клен», - говорится в сообщении.
Этой осенью в Донецке планируется высадить еще порядка 10 тысяч кустов роз.
- К сортам с крупными бутонами относится группа чайногибридных роз: «Глория Дей», «Стар 2000», «Черная Магия», «София», «Дам де Клер», «Фольклер», «Скайлайн» и «Императрица». Более мелкими бутонами обладают: «Шери», «Арроу», «Илиос», «Айсберг», - рассказали в администрации.
Напомним, что массовая высадка роз началась в Донецке в 1960-е годы по инициативе первого секретаря Донецкого обкома Компартии Украины Владимира Дегтярева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
У донецкой реки – море проблем: Как обстоят дела с чистотой воды и берегов Кальмиуса
Корреспондент «Комсомолки» проинспектировал популярное место отдыха дончан (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU