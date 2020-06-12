2020-06-12T20:54:06+03:00
Общество

В Донецке высадили больше 34 тысяч кустов за пять лет

Массовая высадка этих цветов началась в 1960-е годы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке высадили больше миллиона роз. Фото: gorod-donetsk.comВ Донецке высадили больше миллиона роз. Фото: gorod-donetsk.com
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Больше 34 тысяч кустов донбасских роз высадили в Донецке за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Сейчас в столице Республики произрастает больше одного миллиона роз двадцати сортов. Только с 2016 года высажено свыше 34 тысяч кустов роз, выращенных коммунальным предприятием «Клен», - говорится в сообщении.

Этой осенью в Донецке планируется высадить еще порядка 10 тысяч кустов роз.

- К сортам с крупными бутонами относится группа чайногибридных роз: «Глория Дей», «Стар 2000», «Черная Магия», «София», «Дам де Клер», «Фольклер», «Скайлайн» и «Императрица». Более мелкими бутонами обладают: «Шери», «Арроу», «Илиос», «Айсберг», - рассказали в администрации.

Напомним, что массовая высадка роз началась в Донецке в 1960-е годы по инициативе первого секретаря Донецкого обкома Компартии Украины Владимира Дегтярева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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