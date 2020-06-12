2020-06-12T19:39:29+03:00
Происшествия

В ЛНР задержали фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей

Во время обысков у них нашли наркотики и оружие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ЛНР задержали фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублейВ ЛНР задержали фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублейФото: Николай ХИЖНЯК
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Сотрудники МВД ЛНР задержали двух фальшивомонетчиков, которые сбывали в Республике поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР.

Полицейские рассказали, что были задержаны два жителя Георгиевки, которые около десятка раз сбывали поддельные деньги. Подозреваемые примерно два раза в месяц выезжали в Луганск и другие города, где на фальшивки приобретали недорогой товар.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий были проведены санкционированные обыски одиннадцати адресов в Георгиевке, были обнаружены и изъяты купюры номиналом 5000 рублей, которые направлены в экспертно-криминалистический центр. Также были обнаружены и изъяты золотые изделия, наркотические вещества, охотничьи патроны и оружие, компьютерная и оргтехника, - рассказали в МВД.

Там уточнили, что оба фигуранта задержаны. По каждому факту сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК ЛНР. Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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