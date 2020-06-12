2020-06-12T18:00:33+03:00
Общество

Бидёвка: Донбасс был и остается частью Русского мира

Спикер парламента выразил уверенность в достижении цели единения с Россией
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Бидёвка: Донбасс был и остается частью Русского мира. Фото: ФейсбукБидёвка: Донбасс был и остается частью Русского мира. Фото: Фейсбук
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Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка поздравил жителей с Днем России, пожелав им мира и благополучия.

- Сделав свой выбор в 2014 году, выбор в пользу правды и восстановления исторической справедливости, мы остаемся и сегодня так же верны ему. Наша Родина - Россия, и с каждым днем мы становимся ближе, возвращаемся к нашим корням. Шесть лет борьбы лишь подтвердили, что Донбасс был и остается частью Русского мира, что мы - единый народ, который в силу исторических особенностей оказался на разных территориях, но не потерял духовную связь. Мы знаем, кем являемся. Мы - русские. Всегда были, есть и будем, - подчеркнул он.

Спикер парламента поблагодарил Президента России Владимира Путина, российских парламентариев и всех жителей РФ за поддержку, оказанную Донбассу. Также выразил уверенность в достижении цели единения с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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