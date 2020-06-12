В Донбассе националисты вербуют молодежь для разжигания беспорядков
Украинские националисты в зоне проведения операции объединенных сил вербуют молодежь для участия в уличных беспорядках в стране. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Националистическими организациями, связанными с экс-президентом Украины Петром Порошенко, организованы информационные акции по вовлечению в свои ряды молодого пополнения для использования его в уличных столкновениях, а также разжигания беспорядков внутри государства и в зоне «ООС», - отметил он.
По словам Осадчего, с этой целью в Северодонецк, Счастье, Станицу Луганскую отмечается прибытие представителей указанных организаций, которые занимаются вербовкой молодежи в возрасте от 14 до 27 лет путем как прямой агитации, так и посредством соцсетей активистов. Молодежь завлекают участием в военно-полевых играх на полигонах ВСУ и национальной гвардии Украины, где обучают юных украинцев стрельбе из автоматов, метанию гранат, рукопашному бою в условиях уличных столкновений с правоохранителями.
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ИСТОЧНИК KP.RU