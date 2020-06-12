Небоевые потери ВСУ за неделю: девять погибших и двадцать три раненых
Тридцать два украинских военных были убиты или ранены в Донбассе на прошедшей неделе. И это только статистика небоевых потерь. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Продолжаем фиксировать небоевые потери противника, количество которых за неделю составили девять погибших и двадцать три раненых. Основными причинами по-прежнему являлись неосторожное обращение с боеприпасами, внутренние разборки с применением оружия и ДТП, - рассказал Эдуард Басурин.
В частности, 8 июня в Красноармейске офицер 54-й отдельной механизированной бригады Гринь совершил наезд на ученика школы №14. Во время попытки скрыться он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. С многочисленными травмами вояку доставили в горбольницу.
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