Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 22 жителей

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:15:51+03:00

Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 июня 2020 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За все время коронавирусом в ДНР заразились 797 человек

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797 человек заразились коронавирусом в Донецкой Народной Республике за все время.

- Согласно проведенным исследованиям 11 июня, выявлено двадцать два новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования четыре медицинских работника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили «КП» в Минздраве.

По результатам двух отрицательных тестов выписано шестнадцать человек. Зарегистрировано три летальных случая – мужчина в возрасте 63 лет и женщины в возрасте 68 и 74 лет.

Всего по состоянию на 10:00 12 июня на лечении в инфекционных стационарах находятся 554 пациента, выписаны – 208 человек, летальных случаев – 35.

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ИСТОЧНИК KP.RU