Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 22 жителей
797 человек заразились коронавирусом в Донецкой Народной Республике за все время.
- Согласно проведенным исследованиям 11 июня, выявлено двадцать два новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования четыре медицинских работника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили «КП» в Минздраве.
По результатам двух отрицательных тестов выписано шестнадцать человек. Зарегистрировано три летальных случая – мужчина в возрасте 63 лет и женщины в возрасте 68 и 74 лет.
Всего по состоянию на 10:00 12 июня на лечении в инфекционных стационарах находятся 554 пациента, выписаны – 208 человек, летальных случаев – 35.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как будут отмечать День России в ДНР: программа мероприятий по городам Республики
День России в ДНР является государственным праздником (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU