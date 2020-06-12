В Старобешевском районе лиса напала на местного жителя

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:52:16+03:00

Он успел отбежать, та укусила его корову

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8 июня в селе Кумачево Старобешевкого района лиса набросилась на местного жителя, который выпасал свою корову. Об этом «КП» сообщили государственной санитарно эпидемиологической службе.

- Это произошло на пастбище в двух километрах от села. Хозяин успел отбежать. Лиса начала набрасываться на корову, укусила за хвост и ногу, - прокомментировала врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Анжела Бабуркина.

Пострадавшая от зубов лисы корова выжила. Специалисты ветслужбы вовремя ее вакцинировали.

По данным СЭС, в ДНР последняя смерть от бешенства была зарегистрирована в 2016 году. Тогда умерла женщина, постоянно подкармливавшая бродячих животных на свалке. Она обратилась за медицинской помощью слишком поздно.

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ИСТОЧНИК KP.RU