Украинские боевики пять раз за сутки обстреляли ДНР
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше двадцати боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам на донецком направлении подвергся район поселка шахты «Трудовская», на горловском - районы поселков шахты 6/7 и Доломитное и на мариупольском направлении - окрестности села Нововыбоево, - рассказали в СЦКК.
Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 82- и 120 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.
Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки украинские военные один раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР свыше десяти боеприпасов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Начни утро с «Комсомолкой!» Стартовала акция на подписку от газеты «Комсомольская правда - Донбасс»
В отделениях «Почты Донбасса» можно подписаться на любимую газету до конца 2020 года (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU