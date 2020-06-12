12 Июнь 2020 2020-06-12T11:12:20+03:00

Украинские боевики пять раз за сутки обстреляли ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Они обстреливали и из орудий крупного калибра

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше двадцати боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подвергся район поселка шахты «Трудовская», на горловском - районы поселков шахты 6/7 и Доломитное и на мариупольском направлении - окрестности села Нововыбоево, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 82- и 120 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки украинские военные один раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР свыше десяти боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU